В МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. Наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги. Даже опытные автомобилисты могут попасть в ЧП по дороге на плато АЙ-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

«Самыми опасными во время снегопада являются дороги на Ай-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы, подъем на Старый Крым и Малый Маяк», — перечислил Павлюченко.

По его словам, в начале января 2023 года дорога на Ай-Петри собрала рекордную, почти пятикилометровую пробку. Сотни человек не могли самостоятельно выбраться из снежного плена. Спасательная операция длилась около четырех часов.

«Пробка 9 января 2025 года составляла более 4,5 километров. Когда мы прибыли на место, ни одна машина не могла развернуться ни вперед, ни назад. В машинах находилось более 600 человек. Около 25% — дети. Около четырех часов проходила ликвидация последствий данного дорожного затора», — поделился Павлюченко.

Он призвал не выезжать в горы во время непогоды и всегда соблюдать меры предосторожности.

В Крыму из-за снежных заносов, по решению штаба по ЧС в связи со штормовым предупреждением, закрывали проезд на Ай-Петри.

Также, ранее на Ай-Петри спасатели помогли девушкам, получившим травмы при катании на тюбинге.