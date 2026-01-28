В МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. Наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги. Даже опытные автомобилисты могут попасть в ЧП по дороге на плато АЙ-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.