Трамп заявил, что вторая военная армада США направляется к Ирану

К Ирану движется вторая армада кораблей Соединенных Штатов. Об этом во вторник, 27 января, сообщил американский президент Дональд Трамп.
— Прямо сейчас к Ирану направляется еще одна прекрасная армада, так что посмотрим, — сказал он, выступая перед сторонниками в Айове.
Глава Белого дома выразил надежду, что Иран согласится заключить сделку, не уточнив, какую именно, передает РИА Новости.
США планируют нанести «точечные удары» по чиновникам и командирам Ирана, которые могут быть причастны к убийствам протестующих. Об этом 26 января сообщил портал Middle East Eye. По данным госслужащего из страны Персидского залива, атаки могут произойти уже на этой неделе. Но нельзя исключать, что планы американцев могут измениться.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг публикации СМИ, в которых сообщалось о 30 тысячах погибших во время протестов в стране 8 и 9 января. По его словам, внешние силы пытались реализовать такой план, но потерпели неудачу, а теперь распространяют дезинформацию через медиа.