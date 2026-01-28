Хабаровские мужчины увеличили трафик на ИИ-агрегаторы

Самая активная возрастная группа в регионе — те, кому от 26 до 35 лет. Именно они проводят в сервисах больше всего времени и создают почти половину всего контента. Вторая по активности категория — пользователи от 36 до 45 лет. А вот молодежь от 14 до 20 лет и старшее поколение (от 56 лет) пока редко заглядывают в такие сервисы — их суммарная доля составила ниже 10%.