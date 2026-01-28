Хабаровские мужчины увеличили трафик на ИИ-агрегаторы

В целом россияне всё активнее используют такие ресурсы, специалисты отметили увеличение обращений в 5,5 раз. Пик использования пришёлся на август (доля трафика в этом месяце составила 20%), сентябрь (14%) и октябрь (21%).
Агрегаторы нейросетей — это платформа, где собрано много разных моделей ИИ. Такие сервисы позволяют работать с нейросетями, не регистрируясь в каждой из них, и упрощают генерацию контента для работы, учёбы и творчества.
По данным аналитиков, активнее всего такими агрегаторами пользуются жители больших городов — Москвы (14%), Петербурга (6%) и Новосибирска (5%). В Хабаровске наиболее востребованные площадки — higgsfield.ai (34%) и syntx.ai (20%). Последняя стала и лидером по динамике обращений — за год трафик тут вырос в 18 раз, при этом в регионе число активно используемых ИИ-агрегаторов выросло на 22%.
Чаще всего такими сервисами пользуется мужская аудитория: их доля составляет 63% трафика и 53% от всех пользователей. Девушки немного отстают, обеспечивая 37% трафика и составляя 47% аудитории.
Самая активная возрастная группа в регионе — те, кому от 26 до 35 лет. Именно они проводят в сервисах больше всего времени и создают почти половину всего контента. Вторая по активности категория — пользователи от 36 до 45 лет. А вот молодежь от 14 до 20 лет и старшее поколение (от 56 лет) пока редко заглядывают в такие сервисы — их суммарная доля составила ниже 10%.
Аналитики «МегаФона» также отметили, что на Дальнем Востоке рост трафика на ИИ-агрегаторы в 2025-м был более чем в 4 раза. При этом к декабрю продолжительность интернет-сессий на ресурсах пользователи увеличили в среднем на 22%. Специалисты оператора отмечают, что во второй половине года жители Дальнего Востока более активно использовали ИИ-агрегаторы, пиковым по трафику стал октябрь.