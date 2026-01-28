Стоимость золота побила новый рекорд, выросла до $5200 за унцию

По данным на 5 утра мск 28 января апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex вырос на 133,9 доллара. Это плюс 2,61 процента — до 5254,5 доллара за унцию. Впервые в истории стоимость преодолела отметку в 5,2 тысячи долларов. Предыдущий рекорд в 5100 долларов зафиксировали днём 26 января.
Накануне Банк России установил рекордную цену на золото внутри страны. Учётная стоимость драгметалла превысила 12 тысяч рублей за грамм. ЦБ поднял цену до 12 088,55 рубля за грамм. Это максимальное значение с 1997 года, когда начали вести наблюдения. С начала 2026 года золото подорожало больше чем на 10 процентов.
