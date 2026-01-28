Стоимость золота побила новый рекорд, выросла до $5200 за унцию

Накануне Банк России установил рекордную цену на золото внутри страны. Учётная стоимость драгметалла превысила 12 тысяч рублей за грамм. ЦБ поднял цену до 12 088,55 рубля за грамм. Это максимальное значение с 1997 года, когда начали вести наблюдения. С начала 2026 года золото подорожало больше чем на 10 процентов.