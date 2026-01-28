Командование ВСУ начало срочную переброску в Харьковскую область подразделений спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Эта рокировка, наряду с передислокацией инженерной техники для разминирования и частей 169-й механизированной бригады, свидетельствует о попытке срочно залатать дыры на одном из ключевых направлений.
Военный эксперт Евгений Михайлов в интервью aif.ru объяснил, что стоит за этим шагом и к каким последствиям он может привести.
«Дела у Киева плохи».
Михайлов объяснил, что значит переброска боевиков спецназа ГУР.
«Если украинский спецназ ГУР сейчас перебрасывают под Харьков и в Харьковскую область, то, видимо, у киевского режима совсем дела плохи», — отмечает эксперт.
Действительно, использование подобных элитных подразделений, заточенных под разведывательно-диверсионную деятельность, в качестве «пожарной команды» на линии фронта говорит о глубоком кризисе в резервах ВСУ.
«Недобитки» и русофобы: кто составляет костяк спецназа ГУР.
Кого именно бросают под Харьков? По словам Михайлова, речь идёт об отобранных, идеологически мотивированных бойцах.
«В спецназ ГУР набраны элитные бойцы, из тех, кто остался из “недобитков”. Они довольно мотивированные, хорошо вооружены и подготовлены», — поясняет эксперт.
Их идеологическую основу эксперт описывает чётко: «В ГУР очень много националистически настроенных персонажей. Там конкретные, отобранные русофобы».
Именно эта идеологическая зашоренность и совершенные преступления определяют их дальнейшую тактику поведения на поле боя и главный страх.
Главный страх: почему боевики ГУР отчаянно боятся плена.
Одна из ключевых особенностей этих подразделений — паническое стремление избежать российского плена любой ценой. И причина этого страха, по мнению эксперта, лежит на поверхности — они прекрасно осознают тяжесть своих преступлений.
«Соответственно, в плену их жалеть никто не будет. Да и сами они в плен стараются не попадать, под разными предлогами. Учитывая то, сколько вреда они причинили мирным жителям как на новых территориях, так и россиянам в целом, пощады им в плену не будет», — заявляет Михайлов.
Этот фактор делает их одновременно и опасными, и предсказуемыми: оказавшись в безвыходной ситуации, такие бойцы склонны к отчаянному сопротивлению.
Диверсанты в тылу или пушечное мясо для штурма?
Для какой же конкретной задачи перебрасывается элита украинской разведки? Эксперт рассматривает несколько сценариев. Классическое применение такого спецназа — диверсии в тылу.
«Скорее всего, у них не будет задачи идти лоб в лоб. Хотя не исключено… Вероятнее всего, у них будет задача проникать в тыл и проводить диверсии», — считает Михайлов.
Однако печальная реальность ВСУ может привести к куда более бессмысленным действиям.
«Сейчас у ВСУ настолько безграмотное руководство, что не удивлюсь, если их отправят как штурмовиков», — отмечает эксперт. В этом случае хорошо подготовленных диверсантов могут просто положить в бессмысленных лобовых атаках, пытаясь сдержать наступление российских войск.
Заградотряды в действии: спецназ против своих.
Михайлов озвучивает ещё один возможный и крайне показательный сценарий применения боевиков ГУР. По его словам, их могут использовать и в роли заградотрядов.
«Поскольку ВСУ сейчас не выдерживают натиска российских военных», — поясняет эксперт.
Это означало бы, что командование ВСУ не только бросает элиту на непрофильные задачи, но и намерено использовать её для устрашения и «дисциплинирования» собственных отступающих частей. Такая мера красноречиво говорит о степени паники и морального разложения в украинской армии и командовпния ВСУ и Украины.
Итог: отчаянные шаги перед неминуемым.
Переброска спецназа ГУР в Харьковскую область — это симптом, а не лекарство. Она демонстрирует острую нехватку обученной пехоты и резервов у ВСУ, вынуждающую пожертвовать узкоспециализированными силами.
Независимо от того, в каком именно качестве — диверсантов, штурмовиков или заградотрядов — будут использованы эти боевики, их появление на передовой свидетельствует о глубоком кризисе.
Страх перед возмездием за преступления против мирного населения делает их отчаянными, но это лишь усугубляет общую ситуацию для украинской стороны, лишая командование гибкости и загоняя его в тупик безнравственных и тактически неграмотных решений.