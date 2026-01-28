В Китае покажут Казахстан глазами Димаша

5 февраля на одном из крупнейших телеканалов Китая Hunan TV состоится премьера международного музыкального проекта Voice Beyond Horizon. Особенность этого шоу в том, что все съемки прошли в Казахстане — от древнего Туркестана до каньонов Мангистау и озер Алматинской области.
Проект инициирован Димашем Кудайбергеном и реализован совместно с медиахолдингом Hunan Broadcasting System. Это не просто музыкальная программа, а масштабный культурный и туристский проект, ориентированный на многомиллионную международную аудиторию.
Музыка, путешествия и Казахстан.
Voice Beyond Horizon объединяет артистов из разных стран и превращает Казахстан в центральную сцену проекта. В кадре — не павильоны и студии, а реальные пейзажи, дороги, города и природные достопримечательности страны.
Съемки охватили шесть регионов:
Туркестанскую область Мангистаускую область Алматинскую область Акмолинскую область Астану Алматы.
Таким образом проект показывает Казахстан во всем его многообразии — от исторических центров до дикой природы.
Участники из шести стран и 7 тысяч километров пути.
В проекте приняли участие исполнители из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. В сентябре прошлого года артисты отправились в большое путешествие по стране, преодолев более 7 тысяч километров.
Формат шоу построен так, что музыка становится частью пути, а путь — частью истории каждого участника.
Локации, которые увидит Китай.
Маршрут проекта включает одни из самых узнаваемых и визуально сильных туристских мест Казахстана:
древний Туркестан фантастические пейзажи Бозжыры побережье Каспийского моря озера Каинды и Кобейтуз туристское село Саты Капчагайское водохранилище Щучинско-Боровскую курортную зону.
Для китайского зрителя многие из этих мест станут настоящим открытием.
Почти 2 миллиарда зрителей.
Проект будет транслироваться:
в Китае — на телеканале Hunan TV с аудиторией более 1,9 млрд человек и на цифровой платформе Mango TV в Казахстане — на национальном телеканале Qazaqstan.
Такой охват делает Voice Beyond Horizon одним из самых масштабных международных медиапроектов, связанных с продвижением Казахстана.
Не только шоу, но и имидж страны.
Проект получил широкую организационную поддержку. В его реализации участвовали:
национальная компания Kazakh Tourism министерства Туризма и спорта, Культуры и информации акиматы Астаны, Алматы, Алматинской, Акмолинской, Туркестанской и Мангистауской областей.
Спонсорами выступили компании Qarmet, Казахмыс, АлтынАлмас, а также фонд Нурлана Смагулова.
Почему это важно.
Для Казахстана Voice Beyond Horizon — это не просто телепроект. Это мягкая сила, культурная дипломатия и мощный туристский инструмент. Для Димаша Кудайбергена — еще один шаг в продвижении страны через музыку и международное сотрудничество.
А для миллионов зрителей по всему миру — возможность увидеть Казахстан таким, каким его знают и любят сами казахстанцы.