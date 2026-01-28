В РФ начнут блокировать сайты с продажей табачной продукции без суда: что об этом известно

С марта 2026 года в силу вступает закон о внесудебной блокировке сайтов с продажей табачной продукции. Как напомнил депутат Госдумы Антон Немкин, в России оборот таких товаров ограничен. О новом законе он рассказал в диалоге с РИА Новости.
По словам парламентария, механизм внесудебной блокировки сайтов позволит ускорить реакцию на нарушения. Владельцы онлайн-ресурсов будут ответственнее подходить к соблюдению законодательства, уточнил он.
«Это логичный шаг в развитии регулирования цифровой среды и защиты здоровья граждан. Государство последовательно закрывает каналы дистанционной торговли товарами, оборот которых прямо ограничен законом, особенно с учетом того, что интернет остается одним из ключевых источников доступа несовершеннолетних к подобной продукции», — подытожил Антон Немкин.
В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и табачной продукции на остановках. Ограничение относится, в том числе, к кальянами и устройствам для их потребления.