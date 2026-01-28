В РФ начнут блокировать сайты с продажей табачной продукции без суда: что об этом известно

С марта 2026 года в силу вступает закон о внесудебной блокировке сайтов с продажей табачной продукции. Как напомнил депутат Госдумы Антон Немкин, в России оборот таких товаров ограничен. О новом законе он рассказал в диалоге с РИА Новости.