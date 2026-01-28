Ричмонд
Экс-главного нарколога РФ Брюна освободили от отбытия наказания из-за болезни

Бывший главный нарколог России Евгений Брюн освобождён от отбывания наказания в колонии. Как сообщил РИА «Новости» участник процесса, суд принял такое решение в связи с заболеванием осуждённого, которое признано несовместимым с пребыванием в местах лишения свободы.

Источник: Life.ru

Напомним, Брюн был приговорён к семи годам лишения свободы по делу о хищении более 138 миллионов рублей при закупках тест-контейнеров для анализов на наркотики для департамента здравоохранения Москвы.

По этому же делу были осуждены ещё четыре человека. Бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев получил семь лет колонии, экс-руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров — четыре года, глава его отдела торгов Людмила Еременкина и гендиректор компании «Микротехнологии» Сергей Васильев — по шесть лет каждому. Им также назначены крупные штрафы.

Ранее Life.ru писал, что судебные приставы арестовали имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего парламентария Анатолия Вороновского. Арест связан с иском Генпрокуратуры о конфискации их активов в пользу государства.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

