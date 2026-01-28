Экс-главного нарколога РФ Брюна освободили от отбытия наказания из-за болезни

Напомним, Брюн был приговорён к семи годам лишения свободы по делу о хищении более 138 миллионов рублей при закупках тест-контейнеров для анализов на наркотики для департамента здравоохранения Москвы.
По этому же делу были осуждены ещё четыре человека. Бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев получил семь лет колонии, экс-руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров — четыре года, глава его отдела торгов Людмила Еременкина и гендиректор компании «Микротехнологии» Сергей Васильев — по шесть лет каждому. Им также назначены крупные штрафы.
Ранее Life.ru писал, что судебные приставы арестовали имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего парламентария Анатолия Вороновского. Арест связан с иском Генпрокуратуры о конфискации их активов в пользу государства.
