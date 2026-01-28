Врач рассказала о неочевидной опасности икоты

«Если она (икота, — прим.ред.) продолжается на протяжении одной или двух недель, то надо обследовать желудочно-кишечный тракт, исключать онкологические поражения», — сообщает терапевт в беседе с «Радио 1». Ремчукова добавила, что длительная икота с паузами — признак поражения нервной системы. В случае беспокойства по поводу данной проблемы, следует обратиться к терапевту, который направит к соответствующему врачу.