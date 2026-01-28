Доцент Омского ГАУ Ольга Коцюбинская получила губернаторскую премию

Преподаватель Омского аграрного университета стала лауреатом молодёжной премии правительства Омской области.
Награду получила доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений Ольга Коцюбинская. Она вошла в число пяти молодых учёных, удостоенных знака отличия за вклад в социально-экономическое развитие региона.
Вручая премии, губернатор Виталий Хоценко выразил уверенность, что талантливые молодые научные деятели укрепят позиции Омской области как одного из ведущих научных центров страны. Эта премия считается одной из самых почётных региональных наград, мотивирующих специалистов в сфере науки и инноваций.