Доцент Омского ГАУ Ольга Коцюбинская получила губернаторскую премию

Вручая премии, губернатор Виталий Хоценко выразил уверенность, что талантливые молодые научные деятели укрепят позиции Омской области как одного из ведущих научных центров страны. Эта премия считается одной из самых почётных региональных наград, мотивирующих специалистов в сфере науки и инноваций.