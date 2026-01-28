Ричмонд
В Хабаровске 29 января перекроют участок улиц для уборки снега

Завтра, 29 января, с 9:30 будет перекрыт участок между улицами Некрасова и Дикопольцева — от улицы Серышева до Амурского бульвара.

В Хабаровске 29 января пройдут масштабные работы по уборке снега, сообщает Мах канал мэрии города.

С 9:30 будет перекрыт участок между улицами Некрасова и Дикопольцева — от улицы Серышева до Амурского бульвара.

Городские службы планируют провести комплексную расчистку территории. Спецтехника займётся очисткой проезжей части, заездов и парковочных карманов. Для обеспечения безопасности и бесперебойной работы к снегоуборочным машинам приставлены экипажи Госавтоинспекции.

Водителей ждёт ряд серьёзных ограничений. В зоне проведения работ запрещена парковка — все оставленные автомобили будут эвакуированы. Кроме того, за нарушение правил парковки предусмотрены штрафы.

Управление дорог и внешнего благоустройства мэрии призывает автомобилистов заранее продумать альтернативные маршруты. Важно не создавать препятствий для спецтехники — это позволит завершить уборку в кратчайшие сроки и с максимальным качеством.