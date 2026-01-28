Расплата за Брянск и Белгород: эксперт раскрыл, кто стоит за пуском HIMARS

Киеву поступила значительная партия ракет РСЗО HIMARS, сообщил aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Судя по тому, насколько интенсивно ВСУ начали использовать HIMARS, пришла значительная партия. Причем расходуют ракеты так, как не расходовали даже при Байдене, когда поставки были достаточно щедрыми. Только 25 января по Белгороду и други городам был выпущен 31 снаряд, все они были сбиты силами ПВО», — сказал Джерелиевский.
Таким образом, добавил эксперт, НАТО продолжает поставки вооружения, и обозначил важный момент: HIMARS, как и большинство американской техники, не используются ВСУ самостоятельно.
«В расчетах находятся западные военнослужащие, которые обеспечивают целеуказание и закладывают полетные задания. Периодически проходила информация, что украинцы там фактически только шоферы», — сказал Джерелиевский.
«Планирование применения HIMARS и санкции на непосредственное использование РСЗО выдают в Висбадене (Германия) при штабе, который отвечает за операции в Европе и Африке. Таким образом, участие НАТО в обстрелах Белгорода и других приграничных городов России совершенно очевидно», — подытожил Джерелиевский.
Ранее стало известно, откуда ВСУ запустили ракеты HIMARS на Белгород и Брянск.