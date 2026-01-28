Ричмонд
Курганским школьникам не отменили занятия из-за холодной погоды

В Кургане не стали отменять уроки в школах из-за низкой температуры. Учащиеся возвращаются к привычному формату обучения.

Учащиеся из Кургана вернулись на занятия в школы.

В Кургане не стали отменять уроки в школах из-за низкой температуры. Учащиеся возвращаются к привычному формату обучения.

Школьные занятия для первых и вторых классов могли отменить при температуре воздуха −27 градусов. Старшеклассники могли остаться дома при −30 градусов и больше.

По данным Курганского ЦГМС, утром 28 января температура опустилась до −19 градусов. Этого не достаточно для отмены уроков и перевода учеников на дистанционное обучение.