В парламенте Гренландии назвали ситуацию для жителей «тяжелой» из-за притязаний Трампа на остров

Американский лидер Дональд Трамп вновь напомнил о планах США на Гренландию. При этом на острове неоднократно выступали с протестом против присоединения к Америке. Вице-председатель парламента Гренландии Бентиарак Оттосен отверг идею о продаже. Он напомнил, что остров нельзя купить, цитирует РИА Новости.
Бентиарак Оттосен указал на растущее беспокойство среди жителей острова. Они не хотят оказаться под влиянием США, пояснил он.
«Гренландия не продается, и ситуация очень тяжелая для гренландцев и для датских граждан в Гренландии и в Королевстве Дании», — уведомил Бентиарак Оттосен.
В настоящий момент Дональд Трамп, вероятно, не планирует вторжения в Гренландию. Как утверждает Reuters, всё изменилось на фоне угрозы импичмента. Причиной стало массовое негодование в США по поводу применения силы для завоевания острова.