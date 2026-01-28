В парламенте Гренландии назвали ситуацию для жителей «тяжелой» из-за притязаний Трампа на остров

Американский лидер Дональд Трамп вновь напомнил о планах США на Гренландию. При этом на острове неоднократно выступали с протестом против присоединения к Америке. Вице-председатель парламента Гренландии Бентиарак Оттосен отверг идею о продаже. Он напомнил, что остров нельзя купить, цитирует РИА Новости.