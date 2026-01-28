Жители Хабаровского края смогут узнать больше о коренных народах ДФО

Познакомиться с культурным наследием, традициями и современной жизнью коренных малочисленных народов Севера, проживающих в крае, предложили жителям региона. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», почерпнуть информацию можно будет из видеоматериалов, представленных в Краевом визит-центре «Амурский утес». Данный проект подготовил Туристский информационный центр.
— Хабаровский край занимает третье место в России по количеству коренных малочисленных народов Севера. Исторически здесь проживают восемь коренных малочисленных народов: эвенки, эвены, негидальцы, нанайцы, ульчи, орочи, удэгейцы и нивхи. Реализация инициатив направлена на сохранение уникального культурного многообразия, — рассказали в региональном министерстве туризма.
Созданные ролики рассказывают о каждой народности, раскрывая их особенности. В ведомстве отмечают, что данный цикл, отражающий уникальное наследие коренных народов Приамурья, позволяет укрепить межкультурную коммуникацию, а это в свою очередь одна из задач Года единства народов.
Напомним, в соответствии с решением президента Владимира Путина в 2026 году особое внимание будет уделено реализации национальной политики в регионах и созданию механизмов для гармонизации межэтнических отношений. Отметим, что в правительстве Хабаровского края уже обсудили вопрос о проведении в регионе Года единства народов России.
В частности, планируется провести фестивали народных культур, выставки, концерты, научные и общественные форумы. Документальные фильмы, телевизионные программы и спецкурсы станут отдельным направлением, также, как подчеркнул глава края, особое внимание необходимо будет уделить проектам, которые могли бы познакомить туристов и жителей края с культурой, традициями, бытом и историей местного населения, потому как этнотуризм является ключевым инструментом для сохранения народного наследия.