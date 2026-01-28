Жители Хабаровского края смогут узнать больше о коренных народах ДФО

Напомним, в соответствии с решением президента Владимира Путина в 2026 году особое внимание будет уделено реализации национальной политики в регионах и созданию механизмов для гармонизации межэтнических отношений. Отметим, что в правительстве Хабаровского края уже обсудили вопрос о проведении в регионе Года единства народов России.