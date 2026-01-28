Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Саратова закрыли в целях безопасности

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Саратова. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, воздушную гавань закрыли 28 января после 6:00 утра.

Источник: Life.ru

«Аэропорт САРАТОВ (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

В Росавиации добавили, что ограничительные меры принимают, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Кроме этого остаётся закрытым аэропорт Пашковский в Краснодаре. Там временные ограничения начали действовать после 1:00 ночи.

Этой ночью Life.ru сообщал о серии взрывов в пригороде Таганрога Ростовской области. По словам жителей, прогремело около пяти громких хлопков — предварительно сработала система противовоздушной обороны.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.