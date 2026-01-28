Аэропорт Саратова закрыли в целях безопасности

«Аэропорт САРАТОВ (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.
В Росавиации добавили, что ограничительные меры принимают, чтобы обеспечить безопасность полётов.
Кроме этого остаётся закрытым аэропорт Пашковский в Краснодаре. Там временные ограничения начали действовать после 1:00 ночи.
Этой ночью Life.ru сообщал о серии взрывов в пригороде Таганрога Ростовской области. По словам жителей, прогремело около пяти громких хлопков — предварительно сработала система противовоздушной обороны.
