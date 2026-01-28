В Комсомольске‑на‑Амуре мужчина в пьяном угаре поджёг дверь сожительницы

Трагедия разыгралась в марте прошлого года. 41‑летний уроженец Советско‑Гаванского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой и не обнаружил в квартире свою 41‑летнюю сожительницу. На фоне затяжных конфликтов с женщиной мужчина решился на крайнюю меру — поджёг входную дверь её квартиры.