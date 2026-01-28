В Комсомольске‑на‑Амуре мужчина в пьяном угаре поджёг дверь сожительницы

В Комсомольске‑на‑Амуре Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу о умышленном повреждении имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и отправлен в колонию строгого режима.
Трагедия разыгралась в марте прошлого года. 41‑летний уроженец Советско‑Гаванского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой и не обнаружил в квартире свою 41‑летнюю сожительницу. На фоне затяжных конфликтов с женщиной мужчина решился на крайнюю меру — поджёг входную дверь её квартиры.
Огонь нанес серьёзный урон: по заключению экспертов, пламя уничтожило половину двери из‑за воспламенения утеплителя. Общий ущерб составил 23 200 рублей. Следственно‑оперативная группа тщательно осмотрела повреждения дверного полотна и элементов отделки проёма, зафиксировав все следы преступления.
Преступника задержали на месте происшествия сотрудники отдельного батальона патрульно‑постовой службы УМВД России по Комсомольску‑на‑Амуре. Как выяснилось в ходе расследования, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности — его судили за кражи и хранение наркотиков.
Суд, изучив материалы дела и учитывая рецидив, признал подсудимого виновным. Приговор оказался суровым: 2 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей — обвиняемый обязан возместить ей полный ущерб в размере 23 200 рублей.