«Адвокатская зачистка»: громкие истории задержаний юристов в Свердловской области

В региональной прокуратуре сообщали, что у Усатова не было реальной возможности повлиять на ход расследования, он якобы просто намеревался присвоить деньги себе. Когда женщина заподозрила неладное, обратилась в УФСБ. Усатова приговорили к трем годам лишения свободы со штрафом в 60 тысяч рублей и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на два года. Гашимов получил пять лет в колонии.