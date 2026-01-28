«Адвокатская зачистка»: громкие истории задержаний юристов в Свердловской области

Мутвалы Шыхлински находится в СИЗО-1.
В Свердловской области за последний год прогремело несколько уголовных дел, главными фигурантами которых стали адвокаты. Чаще всего юристов обвиняли в коррупции и мошенничестве, но были и другие уголовные статьи. О пяти самых резонансных историях — в материале URA.RU.
Адвокат- «решала».
Алексей Усатов (в сером).
Алексея Усатова из Нижнего Тагила обвинили в покушении на мошенничество. По мнению силовиков, в августе 2024-го к Усатову обратился знакомый Лачин Гашимов, который попросил помочь его подруге избежать уголовного наказания. Усатов якобы заявил, что готов решить вопрос с помощью своих связей в прокуратуре. За свою услугу он получил 250 тысяч рублей от Гашимова, еще 50 тысяч посредник оставил себе в качестве гонорара.
В региональной прокуратуре сообщали, что у Усатова не было реальной возможности повлиять на ход расследования, он якобы просто намеревался присвоить деньги себе. Когда женщина заподозрила неладное, обратилась в УФСБ. Усатова приговорили к трем годам лишения свободы со штрафом в 60 тысяч рублей и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на два года. Гашимов получил пять лет в колонии.
Сын главы диаспоры.
Вечером 15 июля 2025-го силовики задержали Мутвалы Шыхлински — сына бывшего лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Мутвалы — практикующий адвокат, защищал, в основном, представителей диаспоры. Он закончил УрГЮУ им. Яковлева в Екатеринбурге, учился в институте государственного и международного права.
Мутвалы и его отца обвинили в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Эпизод, который вменили, произошел 1 июля возле торгового центра Baku Plaza в Екатеринбурге. Тогда силовики хотели задержать Шыхлински-старшего и доставить на допрос. Отец с сыном сидели в иномарке. Мутвалы сдал назад и сбил одного из правоохранителей.
Во время избрания меры пресечения Мутвалы Шыхлински заявил, что сожалеет о случившемся и что не хотел причинить боль силовику. Он отрицает свою вину. Дело уже поступило в суд для разбирательства.
Обвинили в мошенничестве.
Владимир Певчев.
Андрей Жуков и Владимир Певчев стали фигурантами уголовного дела прошлым летом. По неподтвержденным данным, они якобы хотели помочь избежать уголовки одному из фигурантов резонансного дела экс-невестки бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасии, которую арестовали за мошенничество в составе организованной группы лиц. В деле фигурирует сумма в три млн рублей, которые Певчев якобы получил двумя частями. Предположительно, деньги должны были стать взяткой неким силовикам, чтобы фигурант остался в статусе свидетеля.
Певчев сразу признал вину и остался под домашним арестом. Жукова отправили в СИЗО (позже меру пресечения смягчили). Разбирательство над ними проходит в закрытом режиме.
Поругался с обнальщиком.
Весной прошлого года силовики задержали адвоката Юрия Ильичева, которого обвинили в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предположительно, показания на него мог дать «авторитетный» предприниматель Кирилл Ларин, который подумал, что Ильичев собирается обмануть его.
По мнению следствия, ставший фигурантом уголовного дела Ларин обратился за помощью к Ильичеву. Тот якобы взял полмиллиона рублей, но соглашение не заключил. Суд приговорил Ильичева к штрафу в 250 тысяч рублей. «Наша позиция — признательная, но не в части суммы. Юрий написал явку с повинной, а позже признался, что оговорил других людей. Их фамилии озвучить не могу», — говорила URA.RU защитник Ильичева Ольга Кезик. Адвокатский статус Ильичева прекращен.
Дело трех юристов.
Алексей Соколов помогал заключенным.
Утром 16 декабря 2025-го спецназ ворвался к адвокату Роману Качанову и юристам-правозащитникам Ларисе Захаровой и Алексею Соколову. Первых двух обвинили в организации деятельности нежелательного сообщества (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). По версии следствия, Захарова и Качанов якобы занимались правозащитной деятельностью в колониях, получая гранты от организаций, которые признаны нежелательными в России. Свою вину они не признают, суд поместил их в следственный изолятор.
Алексея Соколова обвинили в государственной измене (ст. 275 УК РФ). 18 декабря его арестовали. «Меня преследуют из-за моей правозащитной деятельности. Из-за того, что я помогал заключенным. Якобы я собирал какие-то данные. Но я действовал по закону», — защищался юрист во время меры пресечения.