Над Новосибирском заметили смог

При этом синоптики говорят, что метеоусловия сегодня не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.

Жители Новосибирска 28 января заметили в городе смог. Темная дымка видна невооруженным глазом. В ней буквально «тонут» здания. При этом синоптики указывают, что сегодня метеоусловия не способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.

— Общий уровень загрязнения ожидается пониженный, — указано на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Стоит отметить, что 26 и 27 января в городе не было зафиксировано превышений ПДК загрязняющих веществ.

Темная дымка закрывает дома. Татьяна СОЛОВОВА.

Добавим, что сегодня в городе ожидается от −22 до −24 градусов, ветер будет дуть со скоростью 2−7 метров в секунду. На дорогах местами гололедица.