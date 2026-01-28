Над Новосибирском заметили смог

Жители Новосибирска 28 января заметили в городе смог. Темная дымка видна невооруженным глазом. В ней буквально «тонут» здания. При этом синоптики указывают, что сегодня метеоусловия не способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.
— Общий уровень загрязнения ожидается пониженный, — указано на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Стоит отметить, что 26 и 27 января в городе не было зафиксировано превышений ПДК загрязняющих веществ.
Темная дымка закрывает дома. Татьяна СОЛОВОВА.
Добавим, что сегодня в городе ожидается от −22 до −24 градусов, ветер будет дуть со скоростью 2−7 метров в секунду. На дорогах местами гололедица.