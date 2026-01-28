Сын Михаила Круга споёт хиты отца на концерте в Омске

В Омске пройдёт концерт исполнительницы в жанре шансон Ирины Круг. Вдова Михаила Круга выступит в понедельник, 2 февраля, в Концертном зале Омской филармонии. Начало в 19:00.
Артистка приедет в город с программой «Ребята». В неё войдут как уже известные широкой публике «Тебе, моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз», так и более новые «Фамилия», «Формула счастья» и «Любовники».
Специальным гостем концерта станет сын исполнительницы Александр Круг. Считается, что он похож на своего знаменитого отца не только внешне, но и своим тембром. Молодой человек исполнит хиты Михаила Круга, а также собственные песни.
Стоимость билетов варьируется от 3800 до 6500 рублей. Отметим, что на момент написания новости в продаже осталось 60 билетов в партере.