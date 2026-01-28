В Госдуме предложили не привязывать лимит на платежные карты к банку

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Лимит на платежные карты на руках россиян не должен привязываться к банку — если человек хочет хранить все свои карты в одном месте, то у него должна быть такая возможность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.