Пугают блэкаутом: Мошенники выманивают данные под предлогом отключения света

Злоумышленники придумали очередную схему для выманивания личных данных у россиян. Они выдают себя за мастеров участка и сообщают жильцам многоквартирных домов, что якобы планируется отключение электричества.
При этом мошенник заявляет, что должен уточнить личные данные жильца, чтобы опустить в его почтовый ящик уведомление об отключении света, пишет РИА Новости.
Также мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ, они притворяются судебными приставами и выманивают данные и деньги.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила о новой схеме мошенничества, связанной с оформлением временной регистрации. По словам Симоньян, злоумышленники создают поддельные сайты, маскирующиеся под официальные «паспортные столы», и предлагают услуги по оформлению временной регистрации на территории России. Жертва передаёт аферистам деньги, но получает поддельные документы.