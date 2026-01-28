Нелегальные онлайн-казино зарабатывают 2−3 триллиона рублей в год

«Исследовать сегмент онлайн-казино крайне сложно, и тем более говорить о том, сколько россиян сегодня играет в них. Ведь нет официальных источников — деятельность незаконна. Посудите сами: разве можно точно проанализировать посещаемость подпольного казино? Здесь та же ситуация. Существуют разные оценки, и они выражены не в количестве людей, а в деньгах. Ведь зайти могут 100 человек, а сыграть — только десять. Впрочем, это не имеет принципиального значения. Экспертные оценки варьируются от 2 до 3 триллионов. Я бы не хотел давать собственных прогнозов на этот счёт, так как вопрос слишком спорный», — прокомментировал Слободкин.