Нелегальные онлайн-казино зарабатывают 2−3 триллиона рублей в год

Эксперты оценивают нелегальный сегмент азартных игр в интернете в 2−3 трлн рублей ежегодно, однозначных цифр нет, сказал aif.ru эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин.
Как сообщалось, Минфин России предложил сделать онлайн-казино легальными в стране. Глава министерства Антон Силуанов направил соответствующее обращение президенту РФ Владимиру Путину.
Ведомство предлагает снять запрет на онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Ключевым элементом модели должен стать единый оператор, назначаемый распоряжением главы государства по предложению правительства.
«Исследовать сегмент онлайн-казино крайне сложно, и тем более говорить о том, сколько россиян сегодня играет в них. Ведь нет официальных источников — деятельность незаконна. Посудите сами: разве можно точно проанализировать посещаемость подпольного казино? Здесь та же ситуация. Существуют разные оценки, и они выражены не в количестве людей, а в деньгах. Ведь зайти могут 100 человек, а сыграть — только десять. Впрочем, это не имеет принципиального значения. Экспертные оценки варьируются от 2 до 3 триллионов. Я бы не хотел давать собственных прогнозов на этот счёт, так как вопрос слишком спорный», — прокомментировал Слободкин.
По оценке Минфина, если идея по легализации азартных игр в интернете будет поддержана, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд руб. ежегодно.