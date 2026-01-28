Тайна гибели 15 батальонов ВСУ: офицер рассказал о боях в Купянске-Узловом

ВС РФ освободили Купянск-Узловой Харьковской области и ведут зачистку населенного пункта, в окрестностях Купянска заблокировано до 800 украинских боевиков, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки войск «Запад».
Сейчас бои идут к югу от Купянска-Узлового — в Ковшаровке и Глушковке на левом берегу реки Оскол.
Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин проанализировал для aif.ru ситуацию на купянском направлении и раскрыл потери врага.
Тысячи убитых боевиков за месяц.
В Купянске-Узловом еще месяц назад был крупный узел обороны, численность ВСУ достигала около 6 тысяч человек, сейчас там осталось не более 800 боевиков, рассказал Алехин.
«В Купянске-Узловом находился крупный узел обороны, который состоял из 15 батальонов еще месяц назад. Судя по последним сообщениям главы Генштаба Герасимова, там осталось около 800 военнослужащих, это где-то два батальона, если брать численный состав», — уточнил он.
Военный эксперт отметил, что бойцы ВС РФ основательно дожимают противника в районе Купянска-Узлового, продолжая буквально «выковыривать» врага из опорников.
Наемников массово уничтожают.
В числе обороняющих Купянск и Купянск-Узловой большое количество иностранных наемников, прибывших из стран Латинской Америки.
«Противник, пытаясь сконцентрировать свои основные боеспособные подразделения на харьковском направлении, бросает под Купянск и Чугуев слабо обученных иностранных наемников из Латинской Америки», — констатировал Алехин.
Среди подразделений ВСУ, брошенных в район Купянска и Купянска-Узлового, было так много потерь, что теперь сложно понять, какие именно бригады там воюют.
«Можно было назвать условно 127-ю или 93-ю бригаду, но там постоянно проходила ротация, постоянно пополнялся личный состав. На данный момент все эти номерные обозначения там не играют роли, потому что там все перемешалось», — пояснил полковник.
Что происходит на купянском направлении.
Российские военные дожимают важнейший форпост на Заосколье — населенный пункт Купянск-Узловой и прилегающие к нему села в Харьковской области — Ковшаровку и Глушковку.
«Когда будет полностью завершена зачистка этого важнейшего форпоста на Заосколье, у нас откроются хорошие перспективы в оперативно-тактическом плане, мы сможем решительнее действовать по направлению к Великому Бурлуку. Южнее Заосколья идет продвижение в сторону Боровой в Изюмском районе. Противник будет пытаться контратаковать, но несмотря на это, отходить в сторону Чугуева через Шевченково. В Чугуеве положение противника осложняется с каждым днем, фактически чугуевский тыловой участок фронта сомкнулся с линией соприкосновения», — подчеркнул Алехин.
Также военный эксперт добавил, что бои идут в районе Волчанска, бойцы РФ продвигаются в сторону Старого Салтова, Печенег. Без дополнительных ресурсов удержать чугуевскую агломерацию противнику не удастся.
«Там же наши военные активно действуют в районе Великой Писаревки, на этом участке находятся хорошо укрепленные оборонительные позиции, которые располагаются в том числе и на объектах учебного центра Харьковского училища, Национальной гвардии, там и полигоны, и стрельбища. И добротные строения, в том числе подземного типа, там же есть турбазы, куда свозят наемников. То есть это такой серьёзный тыловой узел обороны противника, который фактически в ежесуточном режиме подвергается огневому воздействию», — добавил военный эксперт.
Заосколье в скором времени падет, если динамика боевых действий на этом направлении будет сохраняться, убежден Алехин.