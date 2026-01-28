«Рассчитывали на безнаказанность»: МВД заявило о задержании преступной группы в Казахстане (видео)

В Кызылординской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной вырубкой охраняемых государством деревьев. Преступники заготавливали и сбывали редкие деревья породы саксаул.
Противоправная деятельность осуществлялась на территории государственного природного заповедника, при покровительстве инспекторов управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Инспекторы систематически получали незаконные денежные вознаграждения.
Злоумышленники организовали устойчивую схему заготовки и сбыта редких деревьев. Установлены места их заготовки и задокументированы факты реализации.
В ходе обысков были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, грузовые автомашины, электропилы, радиостанции и крупная сумма денежных средств. Также найден незаконно вырубленный саксаул, восстановление которого требует десятилетий.
Проводится расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, им грозит до 12 лет лишения свободы. Размер ущерба, причинённого государству, устанавливается.