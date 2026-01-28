Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рассчитывали на безнаказанность»: МВД заявило о задержании преступной группы в Казахстане (видео)

В Кызылординской области задержали предполагаемую преступную группу, членов которой подозревают в незаконной вырубке деревьев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

В Кызылординской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной вырубкой охраняемых государством деревьев. Преступники заготавливали и сбывали редкие деревья породы саксаул.

Противоправная деятельность осуществлялась на территории государственного природного заповедника, при покровительстве инспекторов управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Инспекторы систематически получали незаконные денежные вознаграждения.

Злоумышленники организовали устойчивую схему заготовки и сбыта редких деревьев. Установлены места их заготовки и задокументированы факты реализации.

В ходе обысков были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, грузовые автомашины, электропилы, радиостанции и крупная сумма денежных средств. Также найден незаконно вырубленный саксаул, восстановление которого требует десятилетий.

Проводится расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, им грозит до 12 лет лишения свободы. Размер ущерба, причинённого государству, устанавливается.