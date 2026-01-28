Ричмонд
Рубио намерен встретиться с венесуэльским оппозиционером Мачадо

Рубио проведет встречу с Мачадо 28 января.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп две недели назад провел переговоры с представителем венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Теперь она вновь прибудет в Вашингтон с рабочим визитом. На этот раз Мария Корина Мачадо встретится с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом свидетельствует график американского чиновника.

Так, переговоры запланированы на 28 января. Марко Рубио примет венесуэльского оппозиционера в Госдепартаменте.

Встреча начнется в 21:00 по Москве. Переговоры планируют сделать закрытыми от прессы.

По данным американской разведывательной службы, Вашингтон сомневается в правдивости слов уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Она может не уступить требованиям США и продолжить контакты с Россией, Ираном и Китаем.

