Рубио намерен встретиться с венесуэльским оппозиционером Мачадо

Президент США Дональд Трамп две недели назад провел переговоры с представителем венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Теперь она вновь прибудет в Вашингтон с рабочим визитом. На этот раз Мария Корина Мачадо встретится с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом свидетельствует график американского чиновника.