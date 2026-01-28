Болезнь протекает тяжело и приводит к смерти: пермякам рассказали о новой вспышке индийского вируса Нипах

Пока что такие случаи крайне редки, но этот путь передачи инфекции уже существует, а значит повышение его эффективности путем мутации вируса теоретически возможно. Ученые утверждают, что вероятность завоза вируса Нипах в Россию через продукты питания из Индии, например, фрукты и чай, крайне мала, так как он в условиях длительной транспортировки не сохраняется. Это подтверждается аналогичной ситуацией с COVID-19 когда предполагали, что он может попасть в другие страны с какими-то товарами из Китая, но это тоже, как выяснилось, практически невозможно. Риск завоза вируса в Россию туристами из Индии также невысок.