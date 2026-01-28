Болезнь протекает тяжело и приводит к смерти: пермякам рассказали о новой вспышке индийского вируса Нипах

Опасность возникает, когда вирус поражает нервную систему.
В индийском штате Западная Бенгалия произошла вспышка вируса Нипах, который передается от животных человеку и поражает системы организма. Уже подтверждено пять случаев заражения, один из которых окончился летальным исходом. Ученые Пермского Политеха рассказали URA.RU, в чем заключается главная опасность вируса, чем он отличается от COVID-19 и угрожает ли россиянам.
По словам ученых, вирус Нипах — это зоонозная инфекция, то есть передающаяся в основном от животного к человеку. Главным переносчиком заболевания является один из видов плодоядных летучих мышей — летучие лисицы.
«Сами они не заболевают, а лишь заражают промежуточных хозяев — домашних свиней и лошадей. В редких случаях при близком контакте вирус может передаваться и от человека человеку», — пояснил старший научный сотрудник и кандидат медицинских наук ПНИПУ Валерий Литвинов.
Впервые случаи заражения вирусом Нипах зарегистрировали в 1998—1999 годах в Малайзии. Сейчас он входит в список из 26 самых опасных вирусов, которые потенциально могут привести к следующей мировой пандемии. Заразиться от летучих лисиц можно через фрукты или напитки, загрязненные их продуктами жизнедеятельности. От свиней и лошадей — при контакте с тканями и выделениями больных животных на фермах, в убойных цехах. От человека — при тесном контакте, например, уходе за больным родственником, работе с биологическими жидкостями в медучреждениях.
Болезнь может протекать бессимптомно, а затем стремительно развиться.
Вирус сначала проникает в дыхательную систему, воздействуя на эпителиоциты — клетки, из которых состоят все защитные оболочки в нашем теле, и на пневмоциты второго порядка — особые образования, которые вырабатывают вещество, не дающее легким схлопываться при выдохе. Из-за этого у многих пациентов развивается патология органа. Однако Нипах способен распространяться и за пределы дыхательной системы, попадая в кровь. Кроме того, он проникает в центральную нервную систему — например, через обонятельные рецепторы, что может нарушить работу мозга.
Болезнь может протекать бессимптомно, а затем стремительно развиться. Продолжительность инкубационного периода в среднем он составляет 4−14 дней. Описаны случаи, когда признаки заболевания возникали спустя 45 дней после контакта с зараженным материалом или больным человеком. По симптоматике Нипах очень легко спутать с рядом других заболеваний.
«Его можно принять за различные энцефалиты — например, клещевой или герпетический, а также за тропические лихорадки. Кроме того, симптомы вируса могут напоминать тяжелое течение COVID-19, бронхопневмонию или осложненные формы бактериальных и вирусных пневмоний. То есть любая инфекция, протекающая с высокой температурой и поражением легких, головного мозга или других внутренних органов, может иметь схожие с Нипахом проявления», — отмечает ученый Пермского Политеха Валерий Литвинов.
Начинается болезнь с симптомов, напоминающих обычный грипп. Характерны резкое повышение температуры до 38 градусов и выше, сильная головная и мышечная боль, озноб, слабость, тошнота. Опасность возникает, когда вирус поражает нервную систему. У части пациентов развивается спутанность сознания, судороги и острая дыхательная недостаточность.
По словам ученых, главная опасность вируса Нипах — его способность вызывать генерализованную инфекцию с разрушением ключевых органов: легких, селезенки, почек, а также поражение головного мозга — его еще называют энцефалитом. Оно особенно критично, так как затрагивает нервные клетки, которые не восстанавливаются в том объеме, который требуется для нормальной работы организма. Течение болезни обычно тяжелое и в 75% случаев приводит к летальному исходу из-за опасных осложнений: судорог, отека мозга или нарушения жизненно важных функций. Если пациент выживает, то восстановление возможно, но, опять же, его объем скорее всего будет достаточно ограниченным.
Вакцины от Нипаха пока не существует. При заболевании применяется симптоматическое лечение, за пациентами осуществляется поддерживающий уход, который направлен на борьбу с осложнениями. Сравнивая опасность вирусов Нипах и COVID-19, важно учитывать два ключевых фактора. Это летальность и способ передачи.
«Летальность при вирусе Нипах значительно выше, но он остается преимущественно зоонозной инфекцией — передается людям от животных. В этом отношении COVID-19 опаснее: несмотря на более низкую смертность — даже в разгар пандемии она составляла не более 5%, он легко и быстро распространяется между людьми, что и привело к глобальной пандемии», — пояснил ученый ПНИПУ Валерий Литвинов.
По словам ученых, пандемия, подобная COVID-19, для вируса Нипах маловероятна, пока он не приобретет устойчивой способности к эффективной передаче от человека к человеку. Сейчас изучено несколько штаммов вируса.
«Например, Бангладешский Нипах вызывает симптомы, похожие на грипп. А штамм вируса, циркулирующий в Азии, вызывает тяжелые респираторные симптомы, что обеспечивает его распространение между людьми», — рассказала доктор медицинских наук и профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская.
Вакцины от Нипаха пока не существует.
Пока что такие случаи крайне редки, но этот путь передачи инфекции уже существует, а значит повышение его эффективности путем мутации вируса теоретически возможно. Ученые утверждают, что вероятность завоза вируса Нипах в Россию через продукты питания из Индии, например, фрукты и чай, крайне мала, так как он в условиях длительной транспортировки не сохраняется. Это подтверждается аналогичной ситуацией с COVID-19 когда предполагали, что он может попасть в другие страны с какими-то товарами из Китая, но это тоже, как выяснилось, практически невозможно. Риск завоза вируса в Россию туристами из Индии также невысок.
«Несмотря на долгий инкубационный период, вероятность того, что человек завезет Нипах в страну, сводится к нулю. Во-первых, из-за специфического способа передачи болезни, во-вторых, из-за того, что на границе действует система АИС “Периметр” от Роспотребнадзора, которая в режиме реального времени выявляет прибывающих с симптомами инфекционных заболеваний, что служит дополнительным барьером для проникновения вируса», — рассказала ученая ПНИПУ Нина Вишневская.
