Выплата при рождении ребенка с 1 февраля: сколько будут получать жители Татарстана

Единовременную выплату при рождении ребёнка получают все семьи — уровень доходов и количество детей роли не играют. Статус родителей также не имеет значения: они могут быть официально трудоустроены, работать на себя, быть безработными или зарегистрированными как ИП — сумма пособия от этого не меняется.