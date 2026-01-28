Неизлечимые болезни научились лечить врачи в Хабаровском крае

Смертность от заболеваний системы кровообращения, как известно, занимает первое место в мире. На эти болезни приходится больше половины всех человеческих потерь. И вот впервые за много лет в крае достигнут исторический минимум смертности.
О том, как это удалось, каковы перспективы спасения больных от инсультов и инфарктов, корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» говорит с главврачом краевой клинической больницы имени Владимирцева Александром Калашниковым.
Не упустить «золотой час».
— Наверное, самое большое достижение ушедшего года: впервые за много лет удалось существенно снизить смертность от болезней системы кровообращения. Летальных исходов от острых инфарктов миокарда по краю стало на 15% меньше, — рассказывает Александр Калашников. — За сухими цифрами — спасенные жизни.
Это большая системная работа, в том числе та самая диспансеризация, о которой мы говорим постоянно. Люди стали более ответственно относиться к своему здоровью — обследоваться, лечиться.
За последний год почти на 30% увеличилось количество коронарных ангиопластик, то есть плановых операций при нарушении проходимости коронарных сосудов, которые позволяют восстановить кровоток. У пациентов были обнаружены начальные признаки заболевания либо уже само заболевание, что позволило вовремя решить проблему.
Ключевое слово тут — вовремя. Этим занимается не только федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, но и вторая больница, и первая краевая, и Железнодорожная.
Доктор говорит, что не устает повторять простую истину: главное тут — фактор времени. Как только появились первые признаки инфаркта или инсульта, не надо сидеть дома и ждать, что все само собой пройдет, — не пройдет! Вы можете упустить тот «золотой час», когда можно реально вам помочь.
Ситуация позволяет ввести тромболитические препараты, лекарства, которые растворяют тромбы, либо провести операцию по удалению сгустков крови. Пациент сразу после вмешательства приходит в себя, у него не развивается опасная клиника.
Во второй краевой больнице на треть увеличилось количество операций при инсультах по удалению тромбов из сосудов головного мозга, чтобы восстановить кровоток, то есть проходимость поражённой артерии.
Тяжелейшая, сложнейшая операция, и далеко не всем пациентам с инсультом она может быть проведена, но если человек доставлен в больницу вовремя, его буквально ставят на ноги.
Главврач говорит, что все происходит практически в автоматическом режиме. С момента, когда больница получает информацию от скорой помощи, что к ним везут такого пациента, там уже готовят операционную, соответствующие бригады анестезиологов, чтобы в максимально короткие сроки провести операцию.
Больнице предписано строиться.
Поскольку больница является региональным сосудистым центром, в Хабаровске с этим видом помощи все более-менее неплохо, но есть еще районы края, в том числе весьма отдаленные. Но и тут помощь обязательно придет.
По видеосвязи врачи хабаровской больницы консультируют коллег из Амурской и Советско-Гаванской ЦРБ по поводу проведения тромболитической терапии. А в Комсомольске-на-Амуре начали проводить операции по удалению тромбов. И это, как считает мой собеседник, — серьезный шаг вперед!
Но в больнице хотят идти дальше. При наличии нейрохирургического отделения и регионального сосудистого центра необходимо создавать сосудистое отделение. Это мировая практика.
Речь идет об оказании прежде всего помощи больным на периферических сосудах. Но площади больницы, которая строилась давно (самому новому корпусу уже 18 лет), не позволяют открыть такое отделение.
Сейчас в больнице 550 коек. Есть проект строительства нового лечебного корпуса. Вопрос обсуждался в правительстве края, есть поддержка, понимание. Но пока не очень понятно, когда может начаться строительство и каковы будут его масштабы.
Организовать медицинскую помощь при возрастающих потоках пациентов уже достаточно сложно. Это касается не только инфарктного отделения, но и травматологии. На базе больницы создан травматологический центр первого уровня, сюда доставляют больных после ДТП со сложными травмами. Кроме того, здесь активно занимаются эндопротезированием суставов.
И, конечно, крайне необходимо увеличивать количество реабилитационных коек. Сейчас здесь развернуто отделение для лечения участников СВО. Это особая категория пациентов, как правило, с достаточно серьезными травмами, которые прошли уже не один этап лечения в военных госпиталях.
Каждый случай — нестандартная ситуация, операции, которые хирурги практически не делают, как, скажем, пересадка кожного лоскута. В обычной жизни просто нет таких тяжелых пациентов.
— В прошлом году в больнице вернулись к прежнему опыту — эндоскопическим малоинвазивным операциям при грыжах дисков позвоночников. Удалось приобрести часть оборудования, которое позволит проводить такие вмешательства, а оно весьма дорогостоящее, чтобы восстанавливать двигательные функции, снять болевой синдром у пациента. В ближайшее время мы сможем вывести эти операции на поток, — пообещал главврач.
Эпилепсия излечима.
Еще одно направление, которое в больнице намерены активно развивать, — лечение больных с пароксизмальными состояниями, то есть с эпилепсией, причем в самых сложных ее проявлениях, когда не действуют лекарственные препараты.
Это уже мультидисциплинарный подход, когда соединяются усилия неврологов и нейрохирургов. Тут возможны два варианта: один из них предполагает операции, связанные с удалением части мозгового вещества, которое ответственно как раз за патологическую импульсацию, что позволяет вылечить заболевание.
Второй — новое современное направление: установка стимуляторов в головной мозг, что позволяет пациенту либо полностью избавиться от судорожных приступов, либо уменьшить их.
Больница вошла в пилотный проект Минздрава РФ по лечению фармакорезистентных эпилепсий. Диагностика и обследование пациентов предполагает достаточно дорогое высокоточное сканирование головного мозга, исследования на магнитно-резонансном томографе, снятие электроэнцефалограммы на протяжении длительного времени, в том числе и во сне.
Наши специалисты прошли обучение в Москве, их работу курирует главный нейрохирург России академик Владимир Крылов, который летом был в Хабаровске и проводил такие операции. Но чтобы начать оперировать больных, надо прежде сформировать реестр пациентов — понять, сколько людей живёт с этой проблемой. И обязательно им помочь.