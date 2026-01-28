Жизнь сломана: мама рассказала о судьбе подмененных 36 лет назад в роддоме

«Я толком даже не поняла, как это произошло. Вроде, все было нормально, общались с ним каждую неделю, потом он исчез на месяц, на связь не выходил, затем объявился, сказал, что работы нет, с жильем проблемы. Мы предложили поехать на новогодние праздники к бабушкам, но он решил по-другому, позвонил по объявлению и улетел в этот же день в Иваново», — рассказала Наталья Степанова.