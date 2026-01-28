Жизнь сломана: мама рассказала о судьбе подмененных 36 лет назад в роддоме

Трагедия с подменой детей в роддоме Лесозаводска Приморского края получила новый поворот. Один из мужчин, который 36 лет назад по ошибке оказался в чужой семье, ушел на СВО.
Мама одного из поменявшихся в роддоме рассказала aif.ru, как сложилась судьба двух мужчин после того, как они узнали правду.
Расследование мамы вскрыло горькую правду.
В декабре 1989 года в роддоме Лесозаводска судьбы двух женщин, Натальи Степановой и Галины Москальковой, пересеклись. Они оказались в одной палате и в один день стали мамами. Тогда же произошла путаница, которая на всю жизнь связала две эти семьи.
Медперсонал принес новорожденных с идентичными бирками, на которых значилась фамилия лишь одной из рожениц. Мамы усомнились, но врачи заверили, что ошибка техническая, а детей им отдали правильно.
Лишь 27 лет спустя вскрылась горькая правда. Наталья Степанова рассказала, что все эти годы ее не покидали сомнения. Сергей, которого она воспитывала, внешне не был похож ни на кого из родных. Однажды в соцсетях она нашла профиль мужчины. Его фотография показалась ей поразительно знакомой.
Снимок Наталья показала другому своему сыну, и тот принял кадр с незнакомцем по имени Андрей за фотографию отца в молодости. Вскоре женщина разыскала мать Андрея и узнала в ней ту самую соседку по палате роддома.
Андрей ушел на СВО, Сергей — закрылся в себе.
Уже взрослые мужчины по-разному отреагировали на то, что все эти годы воспитывались в неродных семьях. Андрей переехал к своей настоящей семье и маме Наталье, а Сергей — закрылся в себе и почти перестал общаться со всеми. Новость о подмене в роддоме негативным образом сказалась на его психическом состоянии.
«Сергей общается с нами, но не так часто, как хотелось бы. С биологической матерью Галиной — практически нет, с отцом поддерживает отношения. Сергей очень ранимый с самого детства», — рассказала Наталья.
Андрей сначала сблизился со своей настоящей семьей, а потом начал пропадать на некоторое время. Родные связывали это с проблемами с работой.
После очередной такой пропажи Наталья узнала, что ее настоящий сын Андрей ушел на СВО.
«Я толком даже не поняла, как это произошло. Вроде, все было нормально, общались с ним каждую неделю, потом он исчез на месяц, на связь не выходил, затем объявился, сказал, что работы нет, с жильем проблемы. Мы предложили поехать на новогодние праздники к бабушкам, но он решил по-другому, позвонил по объявлению и улетел в этот же день в Иваново», — рассказала Наталья Степанова.
30 миллионов за ошибку.
Сейчас члены обеих семей пытаются добиться выплаты компенсации за моральный вред. По словам их адвоката Александра Зорина, в ближайшее время они направят обращение в Верховный суд.
«Сначала мы прошли судебные процедуры по установлению отцовства, в ходе которых было доказано, что мужчины не являются родными детям в своих семьях, и им были заменены документы. Затем мы подали иск о взыскании компенсации за вред, причинённый действиями медработников. Тверской районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, сославшись на отсутствие в советском законодательстве понятия “моральный вред”. Мосгорсуд поддержал это решение, а 22 января Второй кассационный суд также оставил его в силе. Теперь мы планируем обратиться в Верховный суд», — пояснил юрист.
Адвокат акцентировал внимание на том, что моральный вред возник не в момент врачебной ошибки в 1989 году, а значительно позже — в момент осознания случившегося.
«Недопустимо лишать людей, пострадавших из-за изъянов советской системы, права на защиту. Они годами жили не со своими детьми, а с чужими. Представьте, какой это удар. Сергей рассказывал, что после раскрытия правды семьи фактически разрушились. Это настоящая драма», — добавил Зорин.
Доследственную проверку по данному факту организовал и СК по Приморскому краю.
Ранее акушер оценила шансы перепутать новорожденных в роддоме, как в Приморье.