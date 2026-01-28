Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победителям «Праздника Севера-2026» в Омской области вручат подковы

Спартакиада пройдёт с 26 февраля по 1 марта в Таврическом.

Источник: Соцсети

Спортсмены, которые поднимутся на пьедестал 56-го областного «Праздника Севера», получат уникальные награды. В этом году медали для победителей и призёров будут выполнены в форме подковы, украшенной изображением лошади — символа праздника, который в этом году примет Таврическое.

Спартакиада пройдёт с 26 февраля по 1 марта. В финальную программу вошли 13 видов спорта, четыре из которых — мотокросс, лыжные гонки, хоккей и мини-футбол на снегу — будут представлены непосредственно в Таврическом.

Традиция вручать специальные медали, дизайн которых меняется каждый год в зависимости от символа праздника, существует с 2022 года. Это делает каждую награду коллекционной и запоминающейся. Также почётным гостям мероприятия дарят сувениры и спортивную атрибутику, стилизованные под главную тему года.

Ранее мы сообщали об открытии в Омске ещё одной школы олимпийского резерва.