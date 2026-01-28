Победителям «Праздника Севера-2026» в Омской области вручат подковы

Спортсмены, которые поднимутся на пьедестал 56-го областного «Праздника Севера», получат уникальные награды. В этом году медали для победителей и призёров будут выполнены в форме подковы, украшенной изображением лошади — символа праздника, который в этом году примет Таврическое.