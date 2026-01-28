Белорусский юрист сказала, был ли прав кинотеатр, запретив зрителям пройти на сеанс со своей едой

Адвокат Витебской областной коллегии Наталья Синкевич объяснила журналистке Ольге Войтовой из издания «Мінская праўда», почему в кинотеатры можно приходить со своей едой.
Поводом стала ситуация, попавшая в соцсети, когда администрация кинотеатра отказалась впустить в кинозал зрителей, которые пришли со своей едой. Тогда дошло до вызова милиции.
А вообще, говорит юрист, все отношения между физическими и юридическими лицами (читай: купившими билет зрителями и кинотеатрами) регулируется Правилами оказания услуг по показу фильмов, которые еще в далеком 2007 году были утверждены постановлением Совмина Беларуси. И в них действительно есть ряд запретов — 18 пунктов.
Часть касается и пищевой продукции. Речь про запрет распития в зале алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива. Нельзя также и быть на сеансе в состоянии алкогольного опьянения. А вот о запрете проноса еды и напитков, которые куплены за пределами кинотеатра (где цены, как правило, выше, чем в обычных магазинах), речи нет.
Тем временем специалисты объяснили причины ярких вспышек на улицах Минска 27 января.
Ранее мы писали, что почти 20 населенных пунктов ликвидированы в Беларуси за год, а появился всего один.
А жительница новостройки из «Минск-Мира» пожаловалась властям, что ее дом оказался «несуществующим».
Ранее белорусский эндокринолог сказала, правда ли, что женщины стареют быстрее, чем мужчины.