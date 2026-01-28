Ричмонд
Белорусский юрист сказала, был ли прав кинотеатр, запретив зрителям пройти на сеанс со своей едой

Белорусский юрист сказала, можно ли приходить в кинотеатр со своей едой.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Витебской областной коллегии Наталья Синкевич объяснила журналистке Ольге Войтовой из издания «Мінская праўда», почему в кинотеатры можно приходить со своей едой.

Поводом стала ситуация, попавшая в соцсети, когда администрация кинотеатра отказалась впустить в кинозал зрителей, которые пришли со своей едой. Тогда дошло до вызова милиции.

А вообще, говорит юрист, все отношения между физическими и юридическими лицами (читай: купившими билет зрителями и кинотеатрами) регулируется Правилами оказания услуг по показу фильмов, которые еще в далеком 2007 году были утверждены постановлением Совмина Беларуси. И в них действительно есть ряд запретов — 18 пунктов.

Часть касается и пищевой продукции. Речь про запрет распития в зале алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива. Нельзя также и быть на сеансе в состоянии алкогольного опьянения. А вот о запрете проноса еды и напитков, которые куплены за пределами кинотеатра (где цены, как правило, выше, чем в обычных магазинах), речи нет.

