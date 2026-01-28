Белорусский юрист сказала, был ли прав кинотеатр, запретив зрителям пройти на сеанс со своей едой

Часть касается и пищевой продукции. Речь про запрет распития в зале алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива. Нельзя также и быть на сеансе в состоянии алкогольного опьянения. А вот о запрете проноса еды и напитков, которые куплены за пределами кинотеатра (где цены, как правило, выше, чем в обычных магазинах), речи нет.