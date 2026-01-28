В Госдуме хотят запретить продавать собак и кошек без документов

Продавцов собак и кошек могут обязать вместе с животными передавать документы об их происхождении. Об этом информирует издание «Известия». В случае принятия закона он может вступить в силу с 1 сентября.
Сообщается, что такие меры помогут ограничить нелегальное и бесконтрольное разведение домашних животных. Также в публикации уточняется, что речь идёт о породистых собаках и котах.
Ранее зоопсихолог рассказал, как помирить друг с другом домашних питомцев.
Тем временем правительство утвердило список животных, запрещенных для домашнего содержания. В обновлённом списке около 120 наименований. Под запретом змеи, лягушки, пауки, гиены, антилопы, многие виды обезьян. В первую очередь речь идёт о животных, опасных для человека. Также нельзя содержать в качестве питомцев животных, для которых это означает критическое изменение среды обитания.