В Госдуме хотят запретить продавать собак и кошек без документов

Тем временем правительство утвердило список животных, запрещенных для домашнего содержания. В обновлённом списке около 120 наименований. Под запретом змеи, лягушки, пауки, гиены, антилопы, многие виды обезьян. В первую очередь речь идёт о животных, опасных для человека. Также нельзя содержать в качестве питомцев животных, для которых это означает критическое изменение среды обитания.