Ne Prosto Orchestra исполнили культовую для автолюбителей песню в Алматы

В Алматы прошел концерт Ne Prosto Orchestra, на котором музыканты исполнили саундтреки из культовых фильмов. В программу вошли мелодии из «Тройной форсаж: Токийский дрифт», «Титаника», «Матрицы», «Терминатора», «Крестного отца», «Миссия невыполнима», «Ла-Ла Лэнда» и других известных картин.

Источник: Курсив

Особое внимание зрителей привлекла композиция Tokyo Drift, которая давно стала культовой среди автолюбителей и фанатов франшизы. Под знакомые мотивы зал реагировал аплодисментами и снимал выступление на телефоны.

В концерте участвовали оркестр, хор и солисты.

Организаторы отметили, что программа была составлена так, чтобы каждый слушатель смог услышать «тот самый» саундтрек, с которым у него связаны личные воспоминания.

Ранее «Курсив» писал, что 50 звездных машин из кино отправляются на аукцион из музея во Франции. Организаторы онлайн-торгов заявили, что стартовых цен не будет. Кто больше предложит, тот и заберет машину мечты.