В Хабаровском крае почтили память защитников блокадного Ленинграда

Организаторами выступили «Поисковое движение России», Движение Первых Хабаровского края, Центр «ВОИН» и Детско‑юношеский центр «Восхождение». Активное участие приняли активисты региональных отделений «Волонтёры Победы», «Юнармия», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», а также молодёжный совет Главного управления ФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Всего в регионе раздали около 20 тысяч «блокадных ленточек».