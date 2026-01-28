Ричмонд
В Хабаровском крае почтили память защитников блокадного Ленинграда

К 82‑й годовщине освобождения города прошли акции, раздали «блокадные ленточки» и символический хлеб.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошли памятные мероприятия, приуроченные к 82‑й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акции организовали во всех муниципальных образованиях региона в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимором Путиным.

Центральным событием стала Всероссийская акция «Блокадный хлеб». В Хабаровске подготовили более 500 кусочков ленинградского хлеба. Продукты для выпечки и упаковку помогли обеспечить сотрудники хабаровского филиала Центра «ВОИН».

«Акция призвана напомнить об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости жителей города, переживших беспрецедентную блокаду», — сообщили в комитете по делам молодёжи.

Волонтёры раздавали символы памяти в оживлённых местах Хабаровска — в торговых центрах и на железнодорожном вокзале. Горожанам и гостям города вручали:

оливково‑зелёные «Блокадные ленточки» — копии лент с колодки медали «За оборону Ленинграда»;

125‑граммовые кусочки хлеба — символ суточной нормы питания жителей блокадного города.

Организаторами выступили «Поисковое движение России», Движение Первых Хабаровского края, Центр «ВОИН» и Детско‑юношеский центр «Восхождение». Активное участие приняли активисты региональных отделений «Волонтёры Победы», «Юнармия», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», а также молодёжный совет Главного управления ФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Всего в регионе раздали около 20 тысяч «блокадных ленточек».

Помимо акций, в крае провели цикл памятных мероприятий: уроки мужества, тематические занятия, исторические квесты и конкурсы рисунков. Эти события помогли глубже познакомить жителей региона с историей блокадного Ленинграда и отдать дань уважения его защитникам.