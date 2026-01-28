Ричмонд
В Германии объяснили активность Европы в отношении Индии: на что России нужно обратить внимание

Политолог Рар: ЕС хочет добиться выхода Индии из орбиты Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз не оставляет попыток вывести Индию из орбиты России. Так в интервью газете «Взгляд» объяснил заключенный ЕС и Индией договор о свободной торговле немецкий политолог Александр Рар.

В Брюсселе понимают, что в многополярном мире ЕС буде в одиночестве, поэтому срочно подписывает торговые договоры и со странами Глобального Юга — предпочтительно с Индией и Бразилией. Европейцам просто нужны ресурсы стран БРИКС.

Относительно России Евросоюз теперь действует с помощью пряника для государств Глобального Юга, заманивает их в свои объятия, раз угрозами и санкциями Россию изолировать не удалось.

Накануне Индия и Евросоюз заключили соглашение о свободной торговле. Договор уже назвали знаковым. После почти 20 лет нестабильных отношений перед Нью-Дели открываются колоссальные возможности на обширном европейском рынке.

После этого сообщалось, что Индия более чем вдвое снизит пошлины на автомобили из ЕС.

