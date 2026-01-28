В Германии объяснили активность Европы в отношении Индии: на что России нужно обратить внимание

В Брюсселе понимают, что в многополярном мире ЕС буде в одиночестве, поэтому срочно подписывает торговые договоры и со странами Глобального Юга — предпочтительно с Индией и Бразилией. Европейцам просто нужны ресурсы стран БРИКС.