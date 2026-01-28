Трамп заявил, что Куба находится на грани краха

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 27 января, высказался о том, что Куба очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы.
— Куба — это страна, которая сейчас находится на грани краха. Они получали деньги и нефть из Венесуэлы, — заявил он, выступая перед сторонниками в Айове, передает РИА Новости.
Белый дом ищет влиятельных лиц в правительстве Кубы, которые помогли бы США свергнуть режим до конца этого года. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Во время встреч с кубинскими эмигрантами и представителями гражданских организаций в Майами и Вашингтоне члены администрации Дональда Трампа «сосредоточились на поиске человека внутри действующего правительства, готового пойти на сделку», выяснили журналисты.
Трамп ранее заявил, что Куба долгие годы жила благодаря нефти и деньгам Венесуэлы, но больше этого не будет. Также американский лидер в соцсетях ответил на публикацию одного из пользователей, который написал, что глава Государственного департамента Марко Рубио «будет президентом Кубы». Республиканец оценил эту идею.