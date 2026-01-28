Трамп заявил, что Куба находится на грани краха

Трамп ранее заявил, что Куба долгие годы жила благодаря нефти и деньгам Венесуэлы, но больше этого не будет. Также американский лидер в соцсетях ответил на публикацию одного из пользователей, который написал, что глава Государственного департамента Марко Рубио «будет президентом Кубы». Республиканец оценил эту идею.