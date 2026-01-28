В сельскую культуру Омской области пришли первые «миллионеры»

— Поначалу, я старался все делать так, как нас учили: сначала гаммы, этюды, а уж потом произведения. Но потом понял, что ребенка сначала надо заинтересовать гитарой, а уже потом потихоньку давать ему обязательные рутинные навыки. Без интереса и любви к инструменту ничего не получится. Впрочем, многое зависит от семьи. Иногда приходят прилежные дети, изначально готовые «грызть гранит науки». Но и «оболтусы» тоже бывают очень талантливыми, просто усидчивости не достает. Услышал мелодию, выучил три аккорда, а все остальное уже неинтересно. Пошел гонять с друзьями шайбу. Но, как бы там ни было, я работаю с каждым ребенком. Жизнь — долгая, и музыкальные навыки ему могут очень пригодиться", — делится Данил Олексюк.