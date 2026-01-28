В сельскую культуру Омской области пришли первые «миллионеры»

Опыт системного привлечения кадров в село в регионе уже есть. По программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» в омские села уже отправились десятки молодых специалистов. Теперь дошли руки и до работников культуры, дефицит которых в профильных сельских учреждениях просто зашкаливает.
— Средний возраст педагогов у нас составляет 60 лет. Без посторонней помощи привлечь молодежь не представляется возможным. Зарплата оставляет желать лучшего, а кадровая конкуренция крайне высока: в районе действует сеть учреждений культуры. Поэтому программа «Земский работник культуры» стала для нас настоящей палочкой-выручалочкой. И в нашей школе, наконец, появился молодой преподаватель по классу гитары, — сообщила «РГ» директор Кормиловской детской школы искусств Ольга Шарун.
В ДШИ учатся 250 сельских ребятишек, которым здесь преподают уроки художественного, прикладного творчества, хореографии, игры на разных музыкальных инструментах. Гитара — в числе самых востребованных. После ухода педагога этот предмет долгое время в программе школы попросту отсутствовал. И вот теперь этот пробел, наконец, удалось восполнить. А дети на занятия выстраиваются в очередь.
Любопытно, что они приходят сюда даже в лютый мороз, когда уроки в обычной школе отменены. Вот и сейчас на втором этаже слышны звуки гитары. И восьмилетний мальчик, глядя на педагога, старательно копирует положение пальцев на грифеле.
— Ты почему пришел в такую холодину?", — спрашиваю его.
— Загорелось желание. Хочу научится играть песни аккордами. Когда пойду в армию, пригожусь в военном оркестре. А потом, может, стану, как Данил Васильевич, учить других, — с серьезным видом отвечает Гордей.
Новый преподаватель Данил Олексюк общий язык с ребятами нашел быстро. В их возрасте он даже не предполагал, что станет педагогом. Тем не менее, талант у юного жителя поселка Талинка (Югра), был налицо. И после окончания восьмого класса он поступил в Центр искусств одаренных детей Севера (филиал Гнесинки) Ханты-Мансийска. А параллельно успешно занимался футболом и дзюдо.
Рассчитывать на хороший заработок ни там, ни там не приходилось. Поэтому трудовую деятельность он начал в качестве водителя. Потом перебрался в Тюмень, а вскоре, вслед за родителями — в Омскую область. В городе с работой тоже не ладилось. И жизнь заставила его отправиться в Калачинск, где молодому музыканту предложили место в школе. Заочно он окончил факультет культуры и искусства ОмГТУ. А с началом нового кадрового проекта решил поменять прописку, и поработать преподавателем по классу гитары в Кормиловке.
— Работа учителя музыки интересная, но низкооплачиваемая. Но, когда работаешь просто за еду, это выглядит прискорбно. Поэтому я стал участником программы «Земский работник культуры». Помимо миллиона рублей мне предложили ведомственную квартиру, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, зарплату, на 15 процентов выше прежней. Тоже не слишком много, но жить можно, — считает Данил Олексюк.
На решение переехать повлияло и то, что нового сотрудника в ДШИ очень ждали. Да и сама школа искусств произвела на педагога хорошее впечатление.
Стиль его преподавания несколько отличается от канона.
— Поначалу, я старался все делать так, как нас учили: сначала гаммы, этюды, а уж потом произведения. Но потом понял, что ребенка сначала надо заинтересовать гитарой, а уже потом потихоньку давать ему обязательные рутинные навыки. Без интереса и любви к инструменту ничего не получится. Впрочем, многое зависит от семьи. Иногда приходят прилежные дети, изначально готовые «грызть гранит науки». Но и «оболтусы» тоже бывают очень талантливыми, просто усидчивости не достает. Услышал мелодию, выучил три аккорда, а все остальное уже неинтересно. Пошел гонять с друзьями шайбу. Но, как бы там ни было, я работаю с каждым ребенком. Жизнь — долгая, и музыкальные навыки ему могут очень пригодиться", — делится Данил Олексюк.
В качестве земского специалиста ему предстоит отработать пять лет. Если планы поменяются — придется вернуть деньги. Прежние участники аналогичных проектов могли приватизировать квартиру, теперь, увы. Нередко земские медики и учителя продавали сельское жилье и уезжали. Поэтому приватизацию отменили. Впрочем, пока преподавателя по классу гитары Кормиловской ДШИ все устраивает.
«Здесь есть все для профессионального роста. Хороший коллектив. Комфортные условия, просторный класс, качественные инструменты, возможность вывозить учеников на концерты и самому участвовать в конкурсах. Я — играющий тренер, и мне это нравится», — признается Данил.
По стоянию школы не скажешь, что это бывший детсад, построенный полвека назад. Благодаря нацпроекту здесь выполнен капитальный ремонт, заменена крыша, окна. По стандартам доступной среды расширены дверные проемы. В зале бальных танцев вместо линолеума — кварцвинил.
«Три года назад нацпроект нам также помог обновить оборудование и инструменты. На 4,3 миллиона рублей мы приобрели отечественный акустический рояль, два фортепиано серии “Рубинштейн”, баян, аккордеон. И планируем новое обновление. Еще одно приобретение — интерактивная доска, помогающая ребятам по-новому, с интересом изучать сольфеджио», — дополняет Ольга Шарун.
Помимо этого, ДШИ выиграла грант — 2,5 миллиона рублей — на благоустройство территории и создание сквера. Теперь здесь есть фотозона «Питерский уголок» с баннером, изображающим площадь Эрмитажа, подсвеченными деревьями, фонтаном, цветником и настоящей каретой. В прошлом году пространство вокруг школы украсила тротуарная плитка. Муниципалитет отремонтировал улицу, а теперь обещает обновить и прилегающую к школе площадь.
Ежегодные перемены не только радуют, но и стимулируют ребятишек приобщаться к культуре. Очно и заочно они участвуют в многочисленных региональных, всероссийских конкурсах, и, конечно же, побеждают.
Сейчас у директора новая мечта — принять в штат молодого земского пианиста. И, кажется, подходящая кандидатура уже есть.
Комментарий.
Предатель комитета по культуре Кормиловского района Елена Баева:
— Роль национальных проектов в сельской культуре сложно переоценить. За последние пять лет сделано больше, чем за предыдущие тридцать, когда в сельскую культуру ничего не вкладывалось. Благодаря нацпроектам люди поверили, что перемены возможны. Только у нас в районе отремонтировано два ДК, школа искусств, библиотека, которая обрела статус модельной. Новые возможности для развития культуры открывают государственные гранты. Еще один шаг навстречу селу — инициативное бюджетирование. За последние четыре года благодаря таким проектам мы благоустроили территории районного и двух сельских дворцов культуры, детской и центральной библиотек, ДШИ. В 2026-м приведем в порядок пространство у КДЦ «Дружба», где идет капремонт. А федеральная субсидия в три миллиона рублей поможет районному ДК отремонтировать и оборудовать малый зал. И уже в этом году в обновленном учреждении состоится традиционный районный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности.