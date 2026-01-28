«Получите Венесуэлу на стероидах»: Трамп призвал не голосовать за Ньюсома на выборах президента

В 2028 году в США пройдут президентские выборы. Нынешний глава государства Дональд Трамп не исключил своего участия в них. Он призвал граждан США не голосовать за губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. По мнению Дональда Трампа, победа политика уничтожит страну. Так он сказал во время выступления в Айове.
Президент США напомнил, что Гэвин Ньюсом «разрушил» Калифорнию. Он отметил, что страну разрушила бы и бывшая вице-глава государства Камала Харрис.
«Если победит эта группа, эта идеология, то вы получите Венесуэлу на стероидах. Я говорю это уже много лет», — заключил Дональд Трамп.
Хозяин Белого дома высказался также о проходящих в Айове митингах. Он назвал участников протестов придурками и безумцами. Дональд Трамп отрицает общественное недовольство.