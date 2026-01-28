Ричмонд
Угнать танк за 60 секунд: бойцы РФ научились захватывать технику НАТО

Эксперт Джерелиевский рассказал, как российские бойцы захватвают технику НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, как бойцы ВС РФ в зоне спецоперации угоняют западную технику из-под носа украинских боевиков.

«Случаев, когда наши военные производят захват техники, которой ВСУ снабжает Запад, достаточно много. Чаще всего это происходит, когда она или ломается, или вязнет в грунте. Дело в том, что западные машины не особо приспособлены для езды по украинскому чернозёму. Особенно это касается тяжёлой бронетехники. В итоге техника — практически полностью исправная или почти исправная — оказывается в руках российских военных, так как противник не смог ее эвакуировать», — рассказал Джерелиевский.

Также бывают и лихие случаи, когда западную технику ВСУ российские бойцы захватывают целенаправленно, уничтожая вражеский экипаж. «Наши разведгруппы выходили на расположение противника и просто угоняли бронемашины», — отметил военный эксперт.

Так произошло накануне. Российские морпехи, возвращаясь с боевой задачи в тылу противника на добропольском участке, захватили американский бронеавтомобиль Humvee. Украинский экипаж был ликвидирован.

Humvee в 2023 году бойцы ВС РФ также захватили на территории Артёмовска. Технику НАТО с поля боя под обстрелом отбуксировали в расположение российских сил с помощью обычного трактора.

В декабре 2024 года российские военные стащили из-под носа украинских бойцов колёсную бронемашину с усиленной противоминной защитой MRAP, доставленную Киеву из Германии.

В июне 2025 года ВС РФ в Сумской области захватили два танка M1 Abrams. Эвакуировали трофеи в тыловой район с помощью тягача военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», предварительно проведя разведку местности.

