Культурный код. Все торговые точки Самары власти хотят сделать одинаковыми

В Самаре завершили разработку единого дизайн-кода для торговых уличных павильонов. Документ регламентирует внешний вид, цветовые решения, размещение на местности, форму, разрешенные материалы, процент остекления, габариты, варианты рекламных вывесок и другие аспекты. Поменять существующие торговые точки на киоски и павильоны, выполненные в едином стиле, предполагается в течение года.
Чтобы было красиво.
«Цель единого дизайн-кода — создать эстетичную городскую среду, удобное, интуитивно понятное, безопасное и красивое городское пространство… Четко определённые требования предъявляются к вывескам, к остеклению павильонов, размещению рекламы на витринах, подключению к электросетям», — пояснил глава Самары Иван Носков.
Историк архитектуры, член совета Самарского регионального отделения ВООПИиК Армен Арутюнов, к которому обратилась редакция samara.aif.ru за комментарием, проект поддерживает:
«Внешний вид нестационарных торговых объектов — проблема большинства крупных городов страны, в том числе и Самары. Во многих районах есть нагромождения киосков и торговых точек разной формы, цвета, фактуры, с разномастными вывесками и отсутствием какого-либо благоустройства. Введение дизайн-кода и его соблюдение — один из способов наконец-то попрощаться с этим наследием 1990-х — 2000-х. Опрятный внешний вид, прозрачность, грамотные вывески, урны и озеленение — всё это положительно скажется не только на городской среде, но и добавит привлекательности объектам малого бизнеса».
Сейчас проект постановления проходит процедуру согласования. По словам мэра, ближайшее время главный архитектор Самары Илья Соколов обсудит новую концепцию объектов уличной торговли с предпринимательским сообществом. После официального согласования постановление опубликуют, и у владельцев торговых объектов будет год на то, чтобы привести их в соответствие с новыми правилами.
А кто не хочет — с того штраф.
Прорабатываются и меры воздействия на тех предпринимателей, кто не согласится переделывать свои точки по-хорошему. В Самарскую губернскую думу поступил и уже принят в первом чтении проект поправок в областной закон об административных правонарушениях, которые регламентируют штрафы за «нарушение требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов, определенных муниципальными правовыми актами».
Пока речь идет о не самых больших суммах, впрочем, довольно чувствительных для малого бизнеса, ведь скорее всего именно он станет мишенью борьбы за дизайн-код. Предусмотрены штрафы от 2 500 до 5 000 рублей для физических лиц, от 25 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 75 тысяч для юридических лиц.
Дьявол — в деталях.
Предприниматели, согласившиеся дать samara.aif.ru комментарии на условиях анонимности, отмечают, что вариантов у них по сути немного — либо закрываться, либо переделывать объекты по предложенным правилам, когда таковые официально вступят в силу. Владелец небольшой сети пекарен Данияр боится, что переделка обойдётся слишком дорого, и либо утопит бизнес совсем, либо нанесёт потери, от которых долго придется оправляться. А торгующая цветами в нескольких киосках Наталья опасается, что с единым дизайном её небольшой бизнес затеряется в общей массе похожих конкурентов.
Читатели samara.aif.ru к задумке городских властей отнеслись положительно. Но высказали те же самые опасения о том, какова будет реализация в целом неплохой идеи.
Юлия В.: «К дизайн-коду, как идее стилизации городского пространства, отношусь хорошо, потому что, как показывает практика, улицы тех населённых пунктов, где он принят, выглядят более аккуратно и ухоженно. И как будто несколько поднимают статус самого места, поскольку дизайн-коды обычно разрабатываются там, куда ездят туристы. То есть, видишь одинаковые вывески, сразу думаешь: о, да здесь, похоже, развит туризм — и властям не всё равно, как всё выглядит со стороны. Другой вопрос в реализации. Каким будет стиль, цветовое решение, как всё это будет гармонировать с обликом улиц. Надеюсь, получится хорошо. Но в любом случае уверена, что единообразие выглядит лучше множества разномастных вывесок и стилей оформления фасадов и входных групп. Есть и ещё один момент: расходы на переоформление наверняка лягут на предпринимателей, а бизнесу сейчас и так нелегко».
Виктор К.: «К дизайн-коду отношусь хорошо, но он должен быть разнообразным, чтобы не превратить и так серый панельный город в однообразные улицы с одинаковой расцветкой. Вызывает сомнения и итоговый результат: часто к разработке привлекаются компетентные люди, но после корректировок чиновников может получится “клюква” или реализация 10% задумки».