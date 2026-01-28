Культурный код. Все торговые точки Самары власти хотят сделать одинаковыми

Юлия В.: «К дизайн-коду, как идее стилизации городского пространства, отношусь хорошо, потому что, как показывает практика, улицы тех населённых пунктов, где он принят, выглядят более аккуратно и ухоженно. И как будто несколько поднимают статус самого места, поскольку дизайн-коды обычно разрабатываются там, куда ездят туристы. То есть, видишь одинаковые вывески, сразу думаешь: о, да здесь, похоже, развит туризм — и властям не всё равно, как всё выглядит со стороны. Другой вопрос в реализации. Каким будет стиль, цветовое решение, как всё это будет гармонировать с обликом улиц. Надеюсь, получится хорошо. Но в любом случае уверена, что единообразие выглядит лучше множества разномастных вывесок и стилей оформления фасадов и входных групп. Есть и ещё один момент: расходы на переоформление наверняка лягут на предпринимателей, а бизнесу сейчас и так нелегко».