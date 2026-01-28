В Омской области зарплаты выросли на 38% за три года

Самый значимый прирост зарплатной медианы произошёл для промоутеров. Она увеличилась до 75 000 рублей, то есть на +150% в 2025 году относительно 2023-го. На втором и третьем месте в списке профессий с высоким ростом зарплатных предложений оказались маляры и штукатуры (+126%, до 169 900 рублей), а также контролёры ОТК (+93%, до 135 300 рублей).