В Омской области зарплаты выросли на 38% за три года

Самый значительный рост — у промоутеров, их доход увеличился в 2,5 раза.

Источник: Om1 Омск

За три года предлагаемая зарплата выросла в Омской области на 38%. В среднем она составляет 72 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса hh.ru.

Как показало сравнение вакансий, открытых в регионе в 2025 и 2023 году, для ряда профессий предложения выросли значительно выше рынка. Рост суммы выше, чем на 38%, произошёл в 56-ти профессиях.

Самый значимый прирост зарплатной медианы произошёл для промоутеров. Она увеличилась до 75 000 рублей, то есть на +150% в 2025 году относительно 2023-го. На втором и третьем месте в списке профессий с высоким ростом зарплатных предложений оказались маляры и штукатуры (+126%, до 169 900 рублей), а также контролёры ОТК (+93%, до 135 300 рублей).

Эксперты также отмечают, что уровень предлагаемой зарплаты зависит, в том числе, от развитости профессиональных компетенций и навыков. В рамках одной специальности они могут позволить зарабатывать гораздо больше.