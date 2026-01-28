Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Облачная погода, снегопады, температура воздуха до минус 9 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня в зоне холодного волнового атмосферного фронта, застрявшего в параллельных потоках, сохранится облачная погода, снегопады продолжатся — за всю среду выпадет еще 10−15 миллиметров осадков, а снежный покров может составить 50−55 сантиметров. На термометрах — от минус 6 до минус 9, что немного ниже климатической нормы», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточной четверти со скоростью 4−9 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба.
«В четверг ожидается еще 8,5 миллиметров — сугробы достигнут 54−59 сантиметров, а это уже вдвое выше нормы, температура воздуха минус 7 — минус 10. Осадки прекратятся только к середине ночи пятницы, и уже с наступлением светлого времени суток распогодится, дневная температура около 10 мороза», — добавил он.
Специалист уточнил, что к выходным в ночные часы стужа усилится до минус 15 — минус 18, днем не выше минус 10 — минус 13 градусов.