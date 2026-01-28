Белорусский юрист сказала, кому достанется жилье не имеющих наследников людей после их смерти

Белорусский семейный адвокат Дарина Стригельская сказала aif.by, кому достается жилье после смерти людей без наследников.
Имущество умершего человека, на которое никто не претендует, именуется в законах выморочным наследством. Оно после ухода из жизни хозяина поступает в распоряжение государства. А дальше вступают в дело местные исполнительные и распорядительные органы, которые и управляют коммунальным жилищным фондом.
«Именно они в соответствии со своей компетенцией и законом будут определять, кому предоставить право владения и пользования жильем», — сказала Стригельская.
По ее словам, как правило, Госжилфонд решает передать выморочное наследство для использования в качестве жилых помещений социального пользования или как арендное жилье.
Ранее белорусский юрист сказала, можно ли приносить в кинотеатр свою еду.
Тем временем специалисты объяснили причины ярких вспышек на улицах Минска 27 января.
Еще мы писали, что почти 20 населенных пунктов ликвидированы в Беларуси за год, а появился всего один.
А жительница новостройки из «Минск-Мира» пожаловалась властям, что ее дом оказался «несуществующим».
Также белорусский эндокринолог сказала, правда ли, что женщины стареют быстрее, чем мужчины.