Белорусский юрист сказала, кому достанется жилье не имеющих наследников людей после их смерти

Имущество умершего человека, на которое никто не претендует, именуется в законах выморочным наследством. Оно после ухода из жизни хозяина поступает в распоряжение государства. А дальше вступают в дело местные исполнительные и распорядительные органы, которые и управляют коммунальным жилищным фондом.