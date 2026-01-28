Белорусский юрист сказала, кому достанется жилье не имеющих наследников людей после их смерти

Ричмонд
Белорусский юрист сказала, кто получает жилье после смерти людей без наследников.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский семейный адвокат Дарина Стригельская сказала aif.by, кому достается жилье после смерти людей без наследников.

Имущество умершего человека, на которое никто не претендует, именуется в законах выморочным наследством. Оно после ухода из жизни хозяина поступает в распоряжение государства. А дальше вступают в дело местные исполнительные и распорядительные органы, которые и управляют коммунальным жилищным фондом.

«Именно они в соответствии со своей компетенцией и законом будут определять, кому предоставить право владения и пользования жильем», — сказала Стригельская.

По ее словам, как правило, Госжилфонд решает передать выморочное наследство для использования в качестве жилых помещений социального пользования или как арендное жилье.

