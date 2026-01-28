Средства ПВО уничтожили больше 70 дронов ВСУ минувшей ночью

Срочная новость.
Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью (ПВО), 28 января, сбили 75 беспилотников, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
