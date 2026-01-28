9 человек погибли в ДТП в Башкирии: ГАИ организовала спецоперацию

Мероприятия проводятся в связи с печальной статистикой 2025 года. По итогам минувшего года в Башкирии было зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов. В этих авариях погибли 9 человек, еще 202 получили ранения.