9 человек погибли в ДТП в Башкирии: ГАИ организовала спецоперацию

В Башкирии с сегодняшнего дня сотрудники Госавтоинспекции усиливают контроль за безопасностью пассажирских автобусных перевозок. Как сообщил глава ГАИ республики Владимир Севастьянов, особое внимание будет уделяться соблюдению водителями автобусов правил дорожного движения, техническому состоянию транспорта, а также контролю за соблюдением режима труда и отдыха водителей.
Мероприятия проводятся в связи с печальной статистикой 2025 года. По итогам минувшего года в Башкирии было зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов. В этих авариях погибли 9 человек, еще 202 получили ранения.
Владимир Севастьянов подчеркнул, что главная задача — обеспечение безопасности пассажиров, предпочитающих общественный транспорт. Водители, осуществляющие пассажирские перевозки, несут повышенную ответственность за жизнь и здоровье людей в салоне.
Глава ГАИ также призвал пассажиров с пониманием отнестись к проводимым проверкам, так как все усилия направлены на сохранение жизней. Профилактические мероприятия продлятся почти месяц — до 26 февраля.
