Чемпионка мира из РФ заявила о запрете украинцам общаться с россиянами

Украинским спортсменам запрещено контактировать с россиянами на международных соревнованиях. Об этом заявила чемпионка мира по пилонному спорту Ксения Устинова, сообщает Sport24.
По словам спортсменки, ограничения касаются любых форм общения. Украинской сборной, как утверждает Устинова, запрещено пожимать руки, разговаривать, обниматься и даже смотреть в сторону российских участников. В результате прямого контакта между командами не происходит.
При этом, как отметила чемпионка, с представителями других стран подобных проблем нет. Общение с иностранными спортсменами проходит спокойно, давления или враждебного отношения к россиянам она не ощущает.
Устинова также рассказала об особенностях судейства на чемпионате мира в Венгрии. По ее словам, из судейской коллегии были исключены представители России и Украины, чтобы избежать возможных претензий к объективности оценок.
Ранее спортсменка комментировала поведение украинских участниц на пьедестале почета чемпионата мира в Будапеште. Она отмечала, что испытала разочарование из-за того, что соперницы развернули национальные флаги, тогда как она сама выступала без государственной символики.
