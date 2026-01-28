Ричмонд
В Карабаше 39 квартир остаются без тепла из-за замёрзших труб

Последствия коммунальной аварии устраняют с 21 января.

Источник: AP 2024

В Карабаше продолжают ликвидировать последствия крупной аварии на теплосети, произошедшей 21 января 2026 года. Хотя основной прорыв на магистрали устранён, в четырёх многоэтажках тепло до сих пор не восстановлено из-за перемёрзших внутридомовых труб, сообщает КП-Челябинск.

По данным издания на 27 января, отопление отсутствует в 39 квартирах, где проживают 65 человек. Местные власти и спасательные службы оказывают помощь пострадавшим.

Жители пока не пользуются организованными пунктами временного размещения, но за горячим питанием в мобильные пункты «РМК-Поиск» обратились 40 человек. Работы по восстановлению теплоснабжения и разморозке труб продолжаются.

Напомним, масштабная коммунальная авария 21 января оставила без тепла в 20-градусный мороз без отопления жителей более чем 30 домов, школу, детсад и другие социальные учреждения. За устранением последствий ЧП следит прокуратура.