В Карабаше 39 квартир остаются без тепла из-за замёрзших труб

В Карабаше продолжают ликвидировать последствия крупной аварии на теплосети, произошедшей 21 января 2026 года. Хотя основной прорыв на магистрали устранён, в четырёх многоэтажках тепло до сих пор не восстановлено из-за перемёрзших внутридомовых труб, сообщает КП-Челябинск.