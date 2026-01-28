В Краснодарском крае из-за атаки беспилотников повреждены 4 дома

В Северском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников повреждены 4 частных дома, сообщил оперативный штаб региона в своём Telegram-канале. Пострадавших нет.
По данным штаба, в хуторе Свободный обломки дрона повредили два дома, в которых выбило оконные стёкла.
Ещё два дома пострадали в станице Северской. В одном повреждены кровля, потолок и пол, в другом также разбиты стёкла.
На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
