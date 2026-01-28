Ричмонд
В Краснодарском крае из-за атаки беспилотников повреждены 4 дома

В двух населённых пунктах на Кубани в результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома.

Источник: Аргументы и факты

В Северском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников повреждены 4 частных дома, сообщил оперативный штаб региона в своём Telegram-канале. Пострадавших нет.

По данным штаба, в хуторе Свободный обломки дрона повредили два дома, в которых выбило оконные стёкла.

Ещё два дома пострадали в станице Северской. В одном повреждены кровля, потолок и пол, в другом также разбиты стёкла.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

