Эксперт Слободкин оценил идею легализации казино в будущем

Слободкин не исключил возврат игорных заведений в России. Эксперт прокомментировал инициативу Минфина легализовать онлайн-казино.

Источник: Аргументы и факты

Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин, комментируя инициативу Минфина России сделать азартные игры в интернете легальными в стране не исключил возврат игорных заведений.

Как сообщалось, глава министерства Антон Силуанов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину. Ведомство предлагает снять запрет на онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Ключевым элементом модели должен стать единый оператор, назначаемый распоряжением главы государства по предложению правительства.

По оценке Минфина, если идея по легализации азартных игр в интернете будет поддержана, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд руб. ежегодно.

«Если в Российской Федерации разрешат работу онлайн-казино — одного или сразу нескольких, — через какое-то время, вероятно, возникает вопрос о возврате и офлайн-заведений. Какая разница между онлайн-казино, когда ты делаешь ставки, сидя дома, и игровыми автоматами, ради которых нужно куда-то идти? Конечно, с ограничениями — например, в виде размещения таких заведений только вблизи городов-миллионников», — сказал Слободкин.

Он констатировал, что это принесет еще больше денег в бюджет страны.

«Кто-то будет играть онлайн, а кто-то пойдет в обычное казино. И бюджет будет пополняться эффективнее», — заметил собеседник издания.

При этом Слободкин обозначил, что на сегодняшний день в предложении Минфина больше вопросов, чем ответов.

Эксперты оценивают оборот нелегальных онлайн-казино в РФ в 2−3 трлн рублей.

