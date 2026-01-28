Эксперт Слободкин оценил идею легализации казино в будущем

«Если в Российской Федерации разрешат работу онлайн-казино — одного или сразу нескольких, — через какое-то время, вероятно, возникает вопрос о возврате и офлайн-заведений. Какая разница между онлайн-казино, когда ты делаешь ставки, сидя дома, и игровыми автоматами, ради которых нужно куда-то идти? Конечно, с ограничениями — например, в виде размещения таких заведений только вблизи городов-миллионников», — сказал Слободкин.