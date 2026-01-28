Эксперт Слободкин оценил идею легализации казино в будущем

Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин, комментируя инициативу Минфина России сделать азартные игры в интернете легальными в стране не исключил возврат игорных заведений.
Как сообщалось, глава министерства Антон Силуанов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину. Ведомство предлагает снять запрет на онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Ключевым элементом модели должен стать единый оператор, назначаемый распоряжением главы государства по предложению правительства.
По оценке Минфина, если идея по легализации азартных игр в интернете будет поддержана, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд руб. ежегодно.
«Если в Российской Федерации разрешат работу онлайн-казино — одного или сразу нескольких, — через какое-то время, вероятно, возникает вопрос о возврате и офлайн-заведений. Какая разница между онлайн-казино, когда ты делаешь ставки, сидя дома, и игровыми автоматами, ради которых нужно куда-то идти? Конечно, с ограничениями — например, в виде размещения таких заведений только вблизи городов-миллионников», — сказал Слободкин.
Он констатировал, что это принесет еще больше денег в бюджет страны.
«Кто-то будет играть онлайн, а кто-то пойдет в обычное казино. И бюджет будет пополняться эффективнее», — заметил собеседник издания.
При этом Слободкин обозначил, что на сегодняшний день в предложении Минфина больше вопросов, чем ответов.
Эксперты оценивают оборот нелегальных онлайн-казино в РФ в 2−3 трлн рублей.